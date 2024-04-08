У мэра французского города нашли 70 кг марихуаны

7 апреля в доме у градоначальницы французского Аваллона Джамили Хабсауи полицейские обнаружили минимум 70 кг каннабиса, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, наркотики найдены в пристройке к дому мэра. Поиски проходили в рамках одной из операций по борьбе с наркоторговлей, которые начались ранее в нескольких городах Франции. Полицейские установили, что наркотиками торговал брат Хабсауи.

Сама же Джамиля Хабсауи представляет Социалистическую партию Франции и была избрана на должность главы администрации Аваллона в 2021 году. Также она занимает пост регионального советника.

Известно, что Германия с 1 апреля легализовала выращивание, хранение и употребление марихуаны, после Мальты в 2021 году и Люксембурга в 2023 году.