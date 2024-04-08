Медработники помогают эвакуировать жителей подтопленных сел в Казахстане

Во время паводков медработники наравне со службой МЧС помогают вывозить жителей подтопленных районов. Медицинские работники врачебной амбулатории села Айке Актюбинской области помогли в эвакуации на лодках 530 жителей села Жургенева в районный центр, сообщает Zakon.kz.

Среди них было много пожилых людей и детей, беременные женщины. Они все были под надежным наблюдением медицинских сестер Бакытжановой Акнур и Аймаганбетовой Арайлым, работающих в местной врачебной амбулатории.

Фото: gov.kz

"Медики центра первичной медико-санитарной помощи села Красный Яр в Акмолинской области выехали в поселок Қызыл Жұлдыз для оказания посильной помощи пострадавшим, оказавшимся отрезанными от медицинских организаций и продовольствия". Пресс-служба Минздрава РК

Фото: gov.kz

Как уточняется, врач-терапевт и кардиолог провели осмотр жителей населенного пункта, снабдили лекарствами. Кроме того, медики предоставили продукты питания 16 семьям.

Фото: gov.kz

Надо отметить, что основная часть жителей маленьких аулов, это люди пожилого возраста, пенсионеры, которые нуждаются как в медицинском наблюдении, так и любой другой помощи.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 областях Казахстана на 9 апреля.