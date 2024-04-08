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Медработники помогают эвакуировать жителей подтопленных сел в Казахстане

помощь медиков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 22:02 Фото: gov.kz
Во время паводков медработники наравне со службой МЧС помогают вывозить жителей подтопленных районов. Медицинские работники врачебной амбулатории села Айке Актюбинской области помогли в эвакуации на лодках 530 жителей села Жургенева в районный центр, сообщает Zakon.kz.

Среди них было много пожилых людей и детей, беременные женщины. Они все были под надежным наблюдением медицинских сестер Бакытжановой Акнур и Аймаганбетовой Арайлым, работающих в местной врачебной амбулатории.

помощь медиков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 22:02

Фото: gov.kz

"Медики центра первичной медико-санитарной помощи села Красный Яр в Акмолинской области выехали в поселок Қызыл Жұлдыз для оказания посильной помощи пострадавшим, оказавшимся отрезанными от медицинских организаций и продовольствия". Пресс-служба Минздрава РК
помощь медиков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 22:02

Фото: gov.kz

Как уточняется, врач-терапевт и кардиолог провели осмотр жителей населенного пункта, снабдили лекарствами. Кроме того, медики предоставили продукты питания 16 семьям.

помощь медиков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 22:02

Фото: gov.kz

Надо отметить, что основная часть жителей маленьких аулов, это люди пожилого возраста, пенсионеры, которые нуждаются как в медицинском наблюдении, так и любой другой помощи.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 областях Казахстана на 9 апреля.

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Елена Беляева
Минздрав РК Паводки-2024
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