Эвакуация жителей из зоны подтопления в Атырауской области попала на видео
Фото: МЧС РК
Для эвакуации из зоны подтопления жителей села Талдыколь Махамбетского района спасатели МЧС организовали переправу на лодках, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На данный момент переправлены 88 человек.
К селу дополнительно стянуты группировки спасателей.
Ранее 207 человек эвакуировали из села Талдыколь в эвакуационный пункт в городе Атырау. Еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников.
В МЧС РК заверили, что угрозы населенному пункту нет.
Ранее появилась информация, какую сумму компенсации выплатили жителям Кульсары за погибший скот.
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