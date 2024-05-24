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Законодательство РК

Эвакуация жителей из зоны подтопления в Атырауской области попала на видео

Эвакуация жителей из зоны потопления в Атырауской области попала на видео, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 17:56 Фото: МЧС РК
Для эвакуации из зоны подтопления жителей села Талдыколь Махамбетского района спасатели МЧС организовали переправу на лодках, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент переправлены 88 человек.

К селу дополнительно стянуты группировки спасателей.


Ранее 207 человек эвакуировали из села Талдыколь в эвакуационный пункт в городе Атырау. Еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников.

В МЧС РК заверили, что угрозы населенному пункту нет.

Ранее появилась информация, какую сумму компенсации выплатили жителям Кульсары за погибший скот.

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Константин Вноровский
МЧС РК Атырауская область Паводки-2024 2024 год
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