Эвакуация жителей из зоны подтопления в Атырауской области попала на видео

Для эвакуации из зоны подтопления жителей села Талдыколь Махамбетского района спасатели МЧС организовали переправу на лодках, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент переправлены 88 человек.

К селу дополнительно стянуты группировки спасателей.





Ранее 207 человек эвакуировали из села Талдыколь в эвакуационный пункт в городе Атырау. Еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников.

В МЧС РК заверили, что угрозы населенному пункту нет.

Ранее появилась информация, какую сумму компенсации выплатили жителям Кульсары за погибший скот.