Более 31 тысячи жителей эвакуированы из Жылыойского района
Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Продолжается эвакуация жителей из подтопленных населенных пунктов Жылыойского района.
По информации районного акимата, всего с 5 апреля эвакуировано 31 009 человек, из них в Мангистаускую область – 20 821 человек, в вахтовый поселок Тенгиз 7445 человек, в город Атырау – 2743.
Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Есть также 274 человека, часть из которых уехала к родственникам по собственной инициативе, часть расположилась во временных эвакуационных пунктах, сообщили в акимате.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript