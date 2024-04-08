Более 31 тысячи жителей эвакуированы из Жылыойского района

Продолжается эвакуация жителей из подтопленных населенных пунктов Жылыойского района.

По информации районного акимата, всего с 5 апреля эвакуировано 31 009 человек, из них в Мангистаускую область – 20 821 человек, в вахтовый поселок Тенгиз 7445 человек, в город Атырау – 2743.

Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Есть также 274 человека, часть из которых уехала к родственникам по собственной инициативе, часть расположилась во временных эвакуационных пунктах, сообщили в акимате.