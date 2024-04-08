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Более 31 тысячи жителей эвакуированы из Жылыойского района

Более 31 тысячи жителей эвакуированы из Жылыойского района, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 14:46 Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Продолжается эвакуация жителей из подтопленных населенных пунктов Жылыойского района.

По информации районного акимата, всего с 5 апреля эвакуировано 31 009 человек, из них в Мангистаускую область – 20 821 человек, в вахтовый поселок Тенгиз 7445 человек, в город Атырау – 2743.

Более 31 тысячи жителей эвакуированы из Жылыойского района, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 14:46

Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Есть также 274 человека, часть из которых уехала к родственникам по собственной инициативе, часть расположилась во временных эвакуационных пунктах, сообщили в акимате.

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