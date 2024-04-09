Задержали подозреваемого в сообщении о бомбе в наркодиспансере

8 апреля в Жамбылской области задержали подозреваемого в сообщении о бомбе в наркологическом диспансере, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД Казахстана, 8 апреля примерно в 16.00 часов на пульт 102 дежурной части отдела полиции Меркенского района поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в Жамбылском областном наркологическом диспансере. Вскоре проверка не подтвердила данное сообщение.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму задержан 20-летний житель района, который признался, что звонок был сделан в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось, что ранее он был судим за хранение наркотиков и состоит на учете как наркозависимый. Более того, в прошлом году мужчина проходил принудительное стационарное лечение в вышеуказанном наркологическом диспансере.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

"Уголовным кодексом за подобное преступление предусматривается штраф в размере более 18 млн. тенге, либо ограничение или лишение свободы до пяти лет. Кроме того, по решению суда виновному придется отплатить ущерб, который был нанесен физическим и юридическим лицам в результате акта "лжетерроризма". Министерство внутренних дел РК

Накануне в МВД РК назвали число задержанных разыскиваемых преступников.