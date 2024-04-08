Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В МВД РК назвали число задержанных разыскиваемых преступников

В МВД РК назвали число задержанных разыскиваемых преступников , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 08:35 Фото: polisia.kz
Полицейскими с начала 2024 года задержано 633 разыскиваемых преступника, среди которых: 17 убийц, 15 грабителей, девять разбойников, семь вымогателей и 35 наркопреступников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, с начала текущего года в другие страны направлено шесть розыскных групп, в том числе в Россию три, Кыргызстан две и Узбекистан одна. В РК прибыли две группы из Узбекистана. Кроме этого, в поимке преступников широко используются возможности Интерпола.


"В январе текущего года в городе Анкаре Турецкой Республики проведена рабочая встреча департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан с представителями МВД Турции и Генерального секретариата Интерпола по вопросу активизации розыска уголовных преступников. По итогам встречи на сегодняшний день на территории Турции задержано 12 уголовных преступников, разыскиваемых за различные преступления", – сообщил Нурмагамбетов.

Всего, по данным ведомства, за пределами Казахстана задержано 38 лиц, из них в странах дальнего зарубежья, таких как Турция, Испания, США, Швеция, Чехия, Объединенные Арабские Эмираты и Польша – 19. В странах ближнего зарубежья также – 19, это в России, Кыргызстане, Грузии и Узбекистане. Для зарубежных коллег на территории нашей страны казахстанской полицией задержано 150 разыскиваемых преступников, для Российской Федерации – 92, Узбекистана – 30, Кыргызстана – 16, Таджикистана – 8, Армении – 3 и Азербайджана – 1.


Помимо этого, с начала года сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 259 без вести пропавших лиц.

В феврале 2024 года в МВД сообщали, что с начала 2024 года оперативными службами задержано более 300 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение свыше 200 без вести пропавших лиц.

Читайте также

В СКО заблаговременно эвакуировали 105 человек
В СКО заблаговременно эвакуировали 105 человек
В Казахстане почти 60 населенных пунктов оказались отрезанными от мира из-за паводков
В Казахстане почти 60 населенных пунктов оказались отрезанными от мира из-за паводков
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Елена Вебер
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу &quot;выплат&quot;
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: