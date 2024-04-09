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Ливни в Алматы: акимат обратился к жителям

Ливни в Алматы: акимат обратился к жителям, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 09:54 Фото: пресс-служба акимата Алматы
После обеда 9 апреля 2024 года в Алматы начнется сильный дождь. О возможных подтоплениях в городе рассказали Zakon.kz в акимате.

В ДЧС Алматы уже предупреждали жителей и гостей города о сильном дожде.

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В акимате также решили напомнить и предупредить горожан.

"После 14:00 9 апреля в Алматы ожидается выпадение дождя, с переходом в ливень после 16:00, который прогнозируется до 20:00, высота осадков составит до 15 мм".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечено, что в целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды силами 320 рабочих и 96 ед. спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора.

"В период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках. Заготовлено более 2 тыс. мешков с песком", – уточнили специалисты.

Всего, по данным ведомства, будет задействовано 465 ед. спецтехники, 29 мотопомп и 820 дорожных рабочих.

"В связи с ухудшением погодных условий водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи".Пресс-служба акимата Алматы

Также жителей убедительно просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы

"В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования можно обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру +7 706 689 8898".Пресс-служба акимата Алматы

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 9 по 11 апреля 2024 года, можно прочитать по этой ссылке.

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