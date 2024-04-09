Легкоатлета арестовали за распространение наркотиков

Кандидата в мастера спорта по легкой атлетике арестовали в Омске 8 апреля за распространение наркотиков. Он делал закладки во время пробежек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-служба МВД России, 29-летнего атлета задержали во время пробежки. При себе у него нашли три свертка с синтетическим наркотиком – производным N-метилэфедрона. Из квартиры мужчины изъято еще 436 гр наркосинтетики, которые он хранил в коробке из‑под обуви, а также весы и упаковочный материал.

В полиции отметили, что задержанный имеет награды за спортивные достижения и активно выступал в соцсетях за здоровый образ жизни. Однако, по версии правоохранителей, он был участником преступной схемы по продаже наркотиков через интернет-магазин. Мужчина занимался получением оптовых партий веществ, их фасовкой и распространением бесконтактным способом. Закладки спортсмен делал во время занятий бегом.

На мужчину заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

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