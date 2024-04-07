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Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации

Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 23:48 Фото: gov.kz
В Костанае четверо жителей привлечены к ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских во время ЧС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 7 апреля в Департаменте полиции Костанайской области, суд им назначил штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).

"С 6 апреля в областном центре введен режим ЧС местного масштаба. 7 апреля около полуночи на ул. Красный кузнец, где уже произошло подтопление, пришла компания друзей. Полицейским одна из девушек сказала, что хочет пройти в дом забрать оставшиеся вещи. Мер к эвакуации днем не предприняли, так как видели, что соседи тоже не покидают свои дома. Уже к вечеру жители данного района были эвакуированы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда сотрудники пытались объяснить им, что все эвакуированы, четверо из них стали агрессивно реагировать и выражаться нецензурной бранью.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Полицейские по горячим следам задержали жителя пос. Жалпактал Казталовского района, нанесшего ножевые ранения сотруднику отдела чрезвычайных ситуаций, который находился при исполнении своих служебных обязанностей.

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