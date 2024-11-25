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Законодательство РК

Водитель грузовика пытался подкупить полицейских в Акмолинской области

полицейских пытались подкупить в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 19:28 Фото: polisia.kz
В Акмолинской области водитель хотел проехать через временный блокпост и предложил за это полицейским денежное вознаграждение, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 25 ноября в Целиноградском районе на временном блокпосту на участке республиканской трассы Екатеринбург – Алматы.

"Установлено, что водитель грузовой автомашины марки Shacman предложил 20 тыс. тенге инспектору отдела полиции Зерендинского района, который согласно указания руководства осуществлял несение службы на пристоличной территории. О подкупе сотрудник сразу же сообщил ответственному за блокпост – оперуполномоченному отдела полиции Целиноградского района". Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что после водитель положил деньги на стол, совершив коррупционное преступление.


"Полицейские неоднократно предупреждали акмолинца, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, однако подозреваемый настаивал на своем. Об инциденте сотрудники полиции, проявившие принципиальную гражданскую позицию, незамедлительно сообщили руководству и вызвали следственно-оперативную группу". Пресс-служба МВД РК

По факту дачи взятки начато досудебное расследование, купюры изъяты. По показаниям фигуранта, таким образом он хотел беспрепятственно проехать блокпост и провезти специальную технику.

Стражи порядка предупреждают жителей области, что дача взятки сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет. А если граждан вынудили или вынуждают дать взятку, необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что сотрудник КТЖ лишился свободы, получив взятку в 1,5 млн тенге.

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