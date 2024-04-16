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Как коммунальщики справляются с ливнем в Алматы

Как коммунальщики справляются с ливнем в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 08:21 Фото: акимат Алматы
В городском управлении развития коммунальной инфраструктуры сообщили, что 52 мобильных бригады со спецтехникой дежурят круглосуточно, чтобы минимизировать последствия проливного дождя в Алматы, передает Zakon.kz.

Коммунальщики также стараются обеспечить беспрепятственный пропуск воды в арыках и готовы ликвидировать подтопления на отдельных участках. Для этого имеется 2,3 тыс. мешков с песком.

"Всего в ночной период задействовано 236 ед. спецтехники, 28 мотопомп и 215 дорожных рабочих. По информации оперативного дежурного по ЧС, по состоянию на 07:00 16 апреля подтоплений не зафиксировано".Акимат Алматы

В дневную смену запланирован выход 425 ед. спецтехники и 802 дорожных рабочих. Пересменка осуществляется поэтапно в целях обеспечения максимального количества техники на линии.


В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Ранее 9 апреля в Алматы был сильный дождь. Акимат обратился к жителям.

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