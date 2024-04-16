Как коммунальщики справляются с ливнем в Алматы

В городском управлении развития коммунальной инфраструктуры сообщили, что 52 мобильных бригады со спецтехникой дежурят круглосуточно, чтобы минимизировать последствия проливного дождя в Алматы, передает Zakon.kz.

Коммунальщики также стараются обеспечить беспрепятственный пропуск воды в арыках и готовы ликвидировать подтопления на отдельных участках. Для этого имеется 2,3 тыс. мешков с песком.

"Всего в ночной период задействовано 236 ед. спецтехники, 28 мотопомп и 215 дорожных рабочих. По информации оперативного дежурного по ЧС, по состоянию на 07:00 16 апреля подтоплений не зафиксировано". Акимат Алматы

В дневную смену запланирован выход 425 ед. спецтехники и 802 дорожных рабочих. Пересменка осуществляется поэтапно в целях обеспечения максимального количества техники на линии.





В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Ранее 9 апреля в Алматы был сильный дождь. Акимат обратился к жителям.