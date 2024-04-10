В Северо-Казахстанской области заблаговременно эвакуировали жителей

9 апреля в Северо-Казахстанской области прошла активная эвакуация жителей. Помимо людей в безопасное место вывозят домашних животных и продовольственные запасы, сообщает Zakon.kz.

Активное противостояние беспрецедентному стихийному бедствию оказывают в Северо-Казахстанской области. Видео с вовлеченностью в борьбу со стихией разместила утром 10 апреля пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

На примере эвакуации жителей СКО можно наглядно убедиться в сплоченности всех граждан страны.

В ночь на 10 апреля заместитель начальника ДЧС Северо-Казахстанской области подполковник Мурат Кангужинов на брифинге в СЦК сообщил о понижении перелива на Сергеевском водохранилище.