Что происходит на Сергеевском водохранилище, рассказали в ДЧС
Фото: primeminister.kz
Заместитель начальника ДЧС Северо-Казахстанской области подполковник Мурат Кангужинов на брифинге в СЦК 10 апреля сообщил, что перелив на Сергеевском водохранилище понизился, передает корреспондент агентства.
По его словам, в данное время он составляет 422 см.
"Это создает угрозу подтопления трем районам – Шал акына, Есильскому, Кызылжарскому и городу Петропавловску. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга", – сообщил заместитель начальника ДЧС СКО.
По его словам, покрытие снегом составляет до 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов.
"Подтопленными остаются 75 домов из 102. Эвакуировано 360 человек, возвращены домой 44 человека. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Идет укрепление защитных обвалований вокруг г. Петропавловск и населенных пунктов Кызылжарского района", – сказал Мурат Кангужинов.
Ранее сообщалось, что перебои с водоснабжением начались в Кокшетау из-за ситуации на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области.
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