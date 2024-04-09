Что происходит на Сергеевском водохранилище, рассказали в ДЧС

Заместитель начальника ДЧС Северо-Казахстанской области подполковник Мурат Кангужинов на брифинге в СЦК 10 апреля сообщил, что перелив на Сергеевском водохранилище понизился, передает корреспондент агентства.

По его словам, в данное время он составляет 422 см.

"Это создает угрозу подтопления трем районам – Шал акына, Есильскому, Кызылжарскому и городу Петропавловску. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга", – сообщил заместитель начальника ДЧС СКО.

По его словам, покрытие снегом составляет до 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов.

"Подтопленными остаются 75 домов из 102. Эвакуировано 360 человек, возвращены домой 44 человека. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Идет укрепление защитных обвалований вокруг г. Петропавловск и населенных пунктов Кызылжарского района", – сказал Мурат Кангужинов.

Ранее сообщалось, что перебои с водоснабжением начались в Кокшетау из-за ситуации на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области.

