Жителей одного из регионов страны заблаговременно эвакуировали в безопасные места

В Западно-Казахстанской области провели заблаговременную эвакуацию жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, данная мера вызвана повышением уровня воды на реках. Так, возникла угроза подтопления жилых домов в садоводческих товариществах "1 Дача" и "2 Дача", расположенных в пригороде.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В числе эвакуированных также домашние животные, фото: скриншот видео

"На данный момент некоторые жители размещены в пунктах эвакуации или у родственников", – говорится в сообщении.

Накануне дети, пострадавшие от паводков в ЗКО, первым потоком отправились в оздоровительный лагерь.