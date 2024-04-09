Жителей одного из регионов страны заблаговременно эвакуировали в безопасные места
Фото: скриншот видео
В Западно-Казахстанской области провели заблаговременную эвакуацию жителей, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС Казахстана, данная мера вызвана повышением уровня воды на реках. Так, возникла угроза подтопления жилых домов в садоводческих товариществах "1 Дача" и "2 Дача", расположенных в пригороде.
Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео
В числе эвакуированных также домашние животные, фото: скриншот видео
"На данный момент некоторые жители размещены в пунктах эвакуации или у родственников", – говорится в сообщении.
Накануне дети, пострадавшие от паводков в ЗКО, первым потоком отправились в оздоровительный лагерь.
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