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Жителей одного из регионов страны заблаговременно эвакуировали в безопасные места

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 07:55 Фото: скриншот видео
В Западно-Казахстанской области провели заблаговременную эвакуацию жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, данная мера вызвана повышением уровня воды на реках. Так, возникла угроза подтопления жилых домов в садоводческих товариществах "1 Дача" и "2 Дача", расположенных в пригороде.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 07:55

Фото: скриншот видео

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 07:55

Фото: скриншот видео

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 07:55

В числе эвакуированных также домашние животные, фото: скриншот видео

"На данный момент некоторые жители размещены в пунктах эвакуации или у родственников", – говорится в сообщении.

Накануне дети, пострадавшие от паводков в ЗКО, первым потоком отправились в оздоровительный лагерь.

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Алия Абди
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