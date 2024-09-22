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Тело мужчины обнаружили в горах Алматы

В алматинских горах нашли тело мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 23:25 Фото: Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК
22 сентября к спасателям поступил вызов об обнаружении тела мужчины в ущелье Проходное, ближе к перевалу Алматы-Алагир, сообщает Zakon.kz.

Спасатели РОСО совместно со спасателями Службой спасения г. Алматы, транспортировали тело 30-летнего мужчины на перевал Джусалы-Кезень и передали сотрудникам полиции.

тело мужчины нашли в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 23:25

Фото: Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК

Ранее сообщалось, что тело бывшего бойца ММА Вусала Джафарова обнаружено у мусорных контейнеров в 3 микрорайоне Актау.

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