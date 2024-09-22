Тело мужчины обнаружили в горах Алматы

Фото: Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК

22 сентября к спасателям поступил вызов об обнаружении тела мужчины в ущелье Проходное, ближе к перевалу Алматы-Алагир, сообщает Zakon.kz.

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