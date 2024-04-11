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В Атбасаре сработали системы оповещения: в город пришла вода

В Атбасаре сработали системы оповещения: в город пришла вода, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:26 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Атбасаре Акмолинской области уровень реки Жабай превысил критическую отметку. В городе сработала система оповещения. Что происходит на месте, Zakon.kz рассказали в региональной пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям.

По данным местного ДЧС, ночью 11 апреля 2024 года в Атбасаре произошел перелив на земляном вале на реке Жабай.

"Незамедлительно были включены все системы оповещения. Проводятся мероприятия по эвакуации населения, а также по защите объектов и жилых домов".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Также специалисты уточняют, что с помощью мотопомп проводится откачка талых вод.

"Задействовано более 400 человек и 100 единиц техники государственной системы гражданской защиты", – добавили в ведомстве.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям также опубликовали видео с одной из улиц города.

С обращением выступил аким Атбасарского района Аманбек Калжанов. Он попросил жителей не поддаваться панике.

"В связи с резким увеличением воды на реке Жабай произошел перелив на шести участках земляного вала. Уровень воды стремительно растет и достиг критической ситуации. Жителям паводкоопасных зон необходимо покинуть жилые дома. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Прошу всех жителей не поддаваться панике. В городе организованы пункты эвакуации. Пострадавшим будет возмещен ущерб. Под моим руководством создан оперативный штаб". Аманбек Калжанов

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