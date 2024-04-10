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Суд по делу о смертельном ДТП с автобусом: семьи погибших назвали сумму морального ущерба

ДТП, авария, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:50 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается суд по делу о смертельном ДТП с автобусом, в котором погибли три человека. Родственники погибших требуют возместить им моральный ущерб, общая сумма которого составляет 60 млн тенге, а также привлечь к ответственности водителя, подробнее – материале Zakon.kz.

В Алатауском районном суде 10 апреля во время судебного разбирательства защитники потерпевшей стороны назвали сумму морального ущерба, которую должны выплатить виновники страшного ДТП.

Семья погибшей супружеской пары требует компенсацию в размере 40 миллионов тенге, вдова другого погибшего требует компенсацию в 20 миллионов тенге. При этом потерпевшие настаивают, что выплатить иск должен не только обвиняемый Дархан Ахметжанов, но и ТОО "Думан Транс", именно этой фирме принадлежит транспортное средство, попавшее в ДТП.

Семьи погибших также просят привлечь к ответственности водителя автобуса.

Ермек Шокебаева, водитель, автобкс, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:50

Фото: Zakon.kz

Ранее одна из потерпевших сторон попыталась оспорить тот факт, что водитель маршрутки Ермек Шокебаева от удара пассажира потеряла сознание, соответственно, и контроль над управлением транспортом. В том, что женщина "отключилась" от удара, не уверены и некоторые свидетели.

"Водитель и мужчина поссорились. Мужчина ударил водителя. Мой друг встал и попытался их разнять. Я хотел помочь, но споткнулся. Я встал, ударился головой о лобовое стекло. Тогда я увидел, как водитель упала на бок, я подумал, что она потеряла сознание, но не был уверен. Потому что она произнесла: "Тормоз". Я остановил автобус, убрав ее ногу с газа. Тогда мужчина сам открыл дверь и попытался выйти наружу. Водитель сказала: "Он виноват, остановите его", – рассказал один из свидетелей.

Защита подсудимого полностью поддерживает потерпевших.

"Подсудимый признал свою вину только по статье "Хулиганство" и попросил прощения у родственников погибших. Как и сторона потерпевших, мы настаиваем на привлечении к ответственности водителя автобуса. Сегодня на кадрах видео мы все увидели, что женщина симулировала потерю сознания", – заявил адвокат Мустапаев Алим.
адвокат, ДТП, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:50

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, адвокат подсудимого попросил суд о внесении в дело дополнительных записей с камер наблюдения. Защита Дархана Ахметжанова ходатайствует рассмотреть все видео с пяти камер, установленных в автобусе. Суд просьбу удовлетворил.

Следующее судебное заседание назначено на 17 апреля.

Смертельное ДТП с автобусом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт. В результате чего мужчина ударил женщину, которая потеряла сознание и управление автобусом. Не прекративший движение транспорт въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Три человека погибли.

Ранее в суде были допрошены потерпевшие и свидетели.

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