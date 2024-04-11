Подземная цистерна взорвалась на заправочной станции в Актюбинской области

Подземная цистерна с газом 11 апреля взорвалась на заправочной станции в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", заправка находится на окраине села Уил.

"11 апреля примерно в 20:20 в 50 метрах от газозаправочной станции произошел взрыв подземной цистерны с газом. Затем загорелась станция, принадлежащая ИП "Займулдина". Огонь быстро перекинулся на рядом стоящую пристройку", – говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в акимате Актюбинской области, на месте находятся сотрудники райотделов по ЧС и полиции Уилского района. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно выехали сотрудники ДЧС.

Отмечается, что департамент промышленной безопасности проведет расследование для выяснения причин произошедшего.

В МЧС сообщили, что в 22:00 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 500 кв.м.

"Предварительная причина пожара – нарушение экплуатации газового оборудования", – отметили в МЧС.

Ранее сообщалось о другом ЧП. В Алматинской области 10 апреля произошел крупный пожар на территории склада в Каскелене, пострадали три человека.