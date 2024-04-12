Грузчик в аэропорту Алматы наворовал вещей из чемоданов на 7,5 млн тенге

В Алматы осудили мужчину, который будучи грузчиком в аэропорту Алматы воровал багаж, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП на транспорте Алматы, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту пресекли деятельность 29-летнего мужчины, который не один раз крал имущество из багажа рейсов по международным направлениям Алматы – Дубай, Алматы – Прага и Алматы – Гонконг, на территории склада временного хранения аэропорта.





"Задержанный, работая грузчиком склада временного хранения аэропорта, в период времени с января по март месяцы 2024 года, совершал кражи на общую сумму 7 645 371 тенге. Транспортными полицейскими по факту краж проведено досудебное расследование в ускоренном порядке, в ходе которого изъяты вещественные доказательства. Приговором Турксибского районного суда Алматы правонарушитель признан виновным по всем фактам и осужден к трем годам и шести месяцам", – сообщили в полиции.

9 апреля сообщалось о том, что в аэропорту Алматы задержали двух граждан Китая, разыскиваемых Интерполом.