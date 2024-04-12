Паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды
Фото: Zakon.kz
Петропавловск остался без питьевой воды из-за аварии на насосной станции, сообщает Zakon.kz.
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев 12 апреля на своей странице в Instagram рассказал подробности ЧП.
"Вчера ночью большая вода пришла к нам. В Прибрежном на насосной первого подъема, которая была запитана четырьмя независимыми линиями электропередачи, ледяными массами повреждены столбы. В связи с чем ограничена подача воды в город. На месте работает аварийная бригада. Работы планируется завершить в течение четырех часов", – сообщил градоначальник.
Он попросил сохранять спокойствие и доверяйть только официальным источникам.
Для всех социальных объектов и жителей города организуют подвоз воды.
10 апреля аким СКО обратился к жителям региона в связи с тем, что в сторону Петропавловска движется огромный поток воды.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript