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Паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды

Петропавловск, вода, паводки, отключение, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 13:01 Фото: Zakon.kz
Петропавловск остался без питьевой воды из-за аварии на насосной станции, сообщает Zakon.kz.

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев 12 апреля на своей странице в Instagram рассказал подробности ЧП.

"Вчера ночью большая вода пришла к нам. В Прибрежном на насосной первого подъема, которая была запитана четырьмя независимыми линиями электропередачи, ледяными массами повреждены столбы. В связи с чем ограничена подача воды в город. На месте работает аварийная бригада. Работы планируется завершить в течение четырех часов", – сообщил градоначальник.

Он попросил сохранять спокойствие и доверяйть только официальным источникам.


Для всех социальных объектов и жителей города организуют подвоз воды.

10 апреля аким СКО обратился к жителям региона в связи с тем, что в сторону Петропавловска движется огромный поток воды.

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