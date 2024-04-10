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Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды

аким СКО, паводки, Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 09:56 Фото: акимат СКО
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям региона из-за паводковой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в обращении, паводковая ситуация остается сложной. Принимаются все необходимые противопаводковые меры. На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов.

"А сейчас большая вода идет по реке Есиль. На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 метра 25 сантиметров. Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный", – сообщил аким СКО.

По его словам, все эти дни шла работа над строительством и укреплением дамб. Укрепили дамбу вокруг насосной станции первого подъема для бесперебойной подачи питьевой воды.

"Приняты беспрецедентные меры по защите наших населенных пунктов. Однако этого может оказаться недостаточно. В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. Еще раз подчеркну, огромный! По поручению первого заместителя премьер-министра Романа Васильевича Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находятся в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкового периода", – обратился Гауез Нурмухамбетов.

Он отметил, что нужно безукоризненно выполнять требования Департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов.

"По моему поручению аким Петропавловска неоднократно выступал по проводимой работе и необходимости эвакуации населения. Безопасность граждан превыше всего. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность сохранить жизни и здоровье жителей в паводковый период. Необходимую помощь и поддержку государство окажет. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан. Никто не останется без внимания. Во время встреч с жителями районов провели разъяснения и заверили, что помощь дойдет до каждого", – заверил аким.

Он продолжил, что паводок этого года – большое испытание для всех. 


"Благодаря сплоченности и единству мы сможем преодолеть все трудности. Сейчас на борьбу с большой водой задействовано свыше 3 тыс. человек. Это подрядные организации, стройкомпании, бизнесмены, госслужащие, спасатели, коммунальные службы, полицейские, волонтеры и простые жители нашего города и районов. На подмогу приехали спасательные службы из других регионов, сотрудники Национальной гвардии и Министерства обороны. Я благодарен каждому за помощь в этот сложный период. Говорю вам простое человеческое "спасибо". Впереди нас ждут серьезные испытания. Самое главное, нужно сохранять спокойствие и помогать друг другу. Не нужно недооценивать масштабы половодья. Подумайте о ваших близких", – обратился аким СКО.

Тех, чьи дома или дачи находятся в зоне подтопления, он попросил переехать в безопасное место.

"Нет ничего дороже человеческой жизни. Будьте бдительны. Мы все надеемся на лучшее, но готовимся к худшему сценарию развития событий. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасность наших жителей и минимизировать последствия паводка", – резюмировал глава региона. 

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