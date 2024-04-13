В Петропавловске начали подавать питьевую воду
Фото: freepik
13 апреля в акимате Петропавловска рассказали, что в городе подключили альтернативный источник питьевой воды, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в тестовом режиме удалось подключить один из двух альтернативных источников водоснабжения. Вода из кранов – питьевая. Давление в системе постепенно поднимется. После нормализации давления вода будет подана во все дома", – сообщили в акимате городе.
12 апреля аким Петропавловска Серик Мухамедиев извинился за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал, что делают коммунальные службы для устранения проблемы.
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