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Вернулась и снова пропала: жители Петропавловска "уронили" напор воды

Вода в Петропавловске пропала, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:23 Фото: pexels
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев 15 апреля обратился к горожанам из-за питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник сообщил, что два дня ушло на то, чтобы подключить альтернативный источник водоснабжения Петропавловска.

"Это удалось сделать. Вчера вечером в дома пошла вода. Сегодня с утра рассылается ложная информация о подтоплении насосной с призывами набора запаса воды. Вследствие чего весь город начал активный забор. Из-за этого упало давление на "Кызылжар су". Также рассыпается видео с участием сотрудников по ЧС. Данный случай произошел не в "Кызылжар су" Петропавловска. Жители города, повторяю – информация ложная. Своими действиями мы нарушаем привычный режим работы и создаем искусственное понижение давления", – сказал аким города.

Он также обратился к распространителям фейковой информации.

"В период, когда в городе очень сложная ситуация и люди обеспокоены нынешним положением, вы еще больше поднимаете искусственный ажиотаж! Все эти видео переданы в правоохранительных органы для установки авторов и распространителей для привлечения к ответственности. Сейчас давление восстанавливается. Не поддавайтесь искусственно созданному ажиотажу! Все виновные будут наказаны", – заключил Серик Мухамедиев.

12 апреля 2024 года паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды. В тот же день аким Петропавловска Серик Мухамедиев извинился за доставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал, что делают коммунальные службы для устранения проблемы.

13 апреля в Петропавловске начали подавать питьевую воду. Давление в системе стало постепенно подниматься. 14 апреля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отчитался о запуске бесперебойного водоснабжения в Петропавловске.

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