Бензовозы загорелись на территории нефтебазы в ВКО
Фото: скриншот видео
В поселке Зубовске Алтайского района на территории нефтебазы в боксе загорелось два бензовоза, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС ВКО, прибывшие пожарные подразделения на тушение подали ГПС-600.
"Слаженными действиями пожарных огонь ликвидирован на площади 19 кв. м. Всего на тушение привлечено три единицы техники и 10 человек личного состава ДЧС ВКО", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столичном СТО разгорелся пожар.
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