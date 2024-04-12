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Бензовозы загорелись на территории нефтебазы в ВКО

бензовозы загорелись на территории нефтебазы, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 00:39 Фото: скриншот видео
В поселке Зубовске Алтайского района на территории нефтебазы в боксе загорелось два бензовоза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ВКО, прибывшие пожарные подразделения на тушение подали ГПС-600.

"Слаженными действиями пожарных огонь ликвидирован на площади 19 кв. м. Всего на тушение привлечено три единицы техники и 10 человек личного состава ДЧС ВКО", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столичном СТО разгорелся пожар.

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