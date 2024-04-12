В столичном СТО разгорелся пожар

Фото: скриншот видео

В Алматинском районе Астаны вспыхнул пожар в здании СТО. По предварительной оценке, площадь пожара составила 80 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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