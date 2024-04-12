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Законодательство РК

В столичном СТО разгорелся пожар

пожар на СТО, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 23:22 Фото: скриншот видео
В Алматинском районе Астаны вспыхнул пожар в здании СТО. По предварительной оценке, площадь пожара составила 80 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в 22:41 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара устанавливается. МЧС рекомендует соблюдать все правила пожарной безопасности". Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что в Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона.

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