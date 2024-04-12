Спасатели вытянули автомобиль из грязевой массы

Ночью 13 апреля, в Глубоковском районе ВКО, сотрудники оперативно-спасательного отряда вытянули автомобиль из грязевой массы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, в Глубоковском районе у станции Аврора, автомобиль ГАЗель застрял в грязевой массе. Попытки водителя выбраться самостоятельно не увенчались успехом. Тогда мужчина обратился за помощью к спасателям.

Добравшись до места происшествия на высокопроходимом автомобиле сотрудники оперативно-спасательного отряда вытянули автомобиль из зоны бездорожья, сопроводив до безопасного участка. Выразив благодарность спасателям водитель продолжил свой путь.

"При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", – рекомендует МЧС РК.

12 апреля в ВКО из-за осадков и талого снега частично затопило республиканскую трассу.