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Республиканскую трассу частично затопило в ВКО из-за осадков и талого снега

перелив воды через дорогу, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 18:30 Фото: "КазАвтоЖол"
12 апреля 2024 года около 15:20 в ВКО в Курчумском районе в результате прошедших осадков и интенсивного снеготаяния произошел перелив воды через дорожное полотно на 56-57 км автодороги республиканского значения от села Калжыр до села Маркаколь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтоЖол", длина перелива составила 200 м, а высота – 15-20 см. На данном участке были установлены три водопропускные трубы (две диаметром 1,5 м и одна диаметром 1 м).

"На месте происшествия задействовано 15 человек и 11 единиц техники. Проводятся мероприятия по установке мешков с материалом, поднятию земляных валов, размещению временных дорожных знаков и сигнальных столбиков. Также установлено круглосуточное наблюдение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы затопления населенных пунктов на данный момент нет.


"12 апреля 2024 года в 18:10 в ВКО из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Омск – Майкапчагай – Калжыр – Маркаколь от километра 10 до км 71, на участке с. Дайыр – с. Калжыр". "КазАвтоЖол"

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