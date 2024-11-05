Спасатели помогли двум жителям Актюбинской области, застрявшим в грязевой ловушке
Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники МЧС спасли двух человек которые на грузовой автомашине застряли в грязевой массе на 35 км автодороги "Ойыл-Қаракемер" в Уилском районе, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы министерства, спасателям удалось быстро эвакуировать двоих пассажиров и безопасно доставить их в село Уил.
"Люди не пострадали, в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, кто первым помог пострадавшей от взрыва семье в Алматинской области.
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