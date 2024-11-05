Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели помогли двум жителям Актюбинской области, застрявшим в грязевой ловушке

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 23:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники МЧС спасли двух человек которые на грузовой автомашине застряли в грязевой массе на 35 км автодороги "Ойыл-Қаракемер" в Уилском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, спасателям удалось быстро эвакуировать двоих пассажиров и безопасно доставить их в село Уил.

"Люди не пострадали, в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, кто первым помог пострадавшей от взрыва семье в Алматинской области.

Читайте также

вандалы осквернили кладбища в Жамбылской области
Десятки могил осквернили вандалы в Жамбылской области
курьера осудили в Астане
Легкий заработок в интернете привел астанчанина к 10 годам тюрьмы
В Акмолинской области спасли трех человек при ДТП
Трех человек зажало в искореженном автомобиле после ДТП в Акмолинской области
Елена Беляева
Погода МЧС РК Актюбинская область 2024 год Дороги Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Выборы в США
Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: