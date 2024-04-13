Алматинские спасатели прибыли в Северо-Казахстанскую область
По информации пресс-службы МЧС РК, 56 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Алматы прибыли в микрорайон "Подгора" Северо-Казахстанской области.
Цель алматинских спасателей – оказание помощи в противостоянии, беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам, равных которым не было более 80 лет. Ведь именно в момент тяжелых испытаний жители страны проявили себя с самой лучшей стороны, показав пример единства и стойкости.
Такая сплоченность непременно будет способствовать успешному преодолению сложной паводковой ситуации и минимизации их последствий.
12 апреля Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков.