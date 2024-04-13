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"Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана

спасение людей, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 18:58 Фото: скриншот видео
"Казавиаспас" МЧС эвакуирует жителей села Прибрежное на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, эвакуация проходит из-за поднятия уровня реки Есиль.


В эти дни все силы брошены на борьбу с паводками. Но на передовой – спасатели, полицейские и медики. Стражи порядка спасают людей и животных в подтопленных районах, а также обеспечивают общественный порядок и безопасность.

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Елена Беляева
МЧС РК Северо-Казахстанская область Паводки-2024
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