В Кульсары нашли тело второго пропавшего человека

14 апреля в 13:40 в городе Кульсары Жылыойского района сотрудники ДЧС Атырауской области нашли тело пропавшего молодого человека, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС, тело мужчины 2000 года рождения обнаружили в одном километре от его дома на глубине 1,5 метра.

По словам пресс-службы департамента, он со своим отцом 6 апреля выехал из пункта временного размещения на осмотр жилого дома.

В поисках были задействованы 40 спасателей, 6 плавательных средств и одна единица техники.

Тело отца 1976 года рождения обнаружили сегодня, 14 апреля, в 09:00.

Департамент по ЧС Атырауской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и не выходить из домов и пунктов временного размещения без соответствующих разрешений.

7 апреля около 11:00 спасатели Атырауской области нашли тела двух мужчин без признаков жизни в городе Кульсары.