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Более пяти миллионов кубометров воды откачали во время паводков в Кульсары

паводки в Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 18:32 Фото: скриншот видео
В ликвидации паводковых ситуаций в городе Кульсары Жылыойского района задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области. На 13 мая ситуация в городе стабильная. С подтопленных территорий откачано 5,2 млн кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

В регионе силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты МЧС РК проводятся работы по дезинфекции осушенных домов и территорий общей площадью 42 тыс. кв. м с помощью 12 500 л раствора.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.


Ранее сообщалось, что в городе Кульсары по состоянию на 11 мая, 14:00, подтопленными остаются лишь 14 домов и семь объектов бизнеса.

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Елена Беляева
МЧС РК Атырауская область Кульсары Паводки-2024 2024 год
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