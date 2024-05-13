Более пяти миллионов кубометров воды откачали во время паводков в Кульсары

В ликвидации паводковых ситуаций в городе Кульсары Жылыойского района задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области. На 13 мая ситуация в городе стабильная. С подтопленных территорий откачано 5,2 млн кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

В регионе силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты МЧС РК проводятся работы по дезинфекции осушенных домов и территорий общей площадью 42 тыс. кв. м с помощью 12 500 л раствора.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.





Ранее сообщалось, что в городе Кульсары по состоянию на 11 мая, 14:00, подтопленными остаются лишь 14 домов и семь объектов бизнеса.