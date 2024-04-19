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Названы регионы, где в ближайшие дни будет расти уровень воды в реках

Где будет расти уровень воды в реках, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 10:29 Фото: pixabay
В "Казгидромете" 19 апреля озвучили прогноз погоды на ближайшие сутки и назвали области, где реки будут наполняться талой водой, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки большая часть республики будет находиться под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, и днем в горных районах юго-востока страны пройдут дожди, на востоке, юго-востоке с грозами. По стране также ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе Казахстана прогнозируется пыльная буря, на северо-западе, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

"С 19 по 22 апреля в области Абай и Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением повышенного температурного фона и возможными осадками в виде дождя ожидается формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок", – сказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Кроме того, в селе Коргалжын Акмолинской области на гидрологическом посту реки Нура в течение четырех часов продолжается повышение уровня воды, на 6 см. В настоящее время уровень воды превышает критическую отметку на 5 см.

"Наблюдается перелив через малый автомобильный мост в с. Коргалжын. Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием стока со среднего течения реки, балок и полей выше по течению. Ожидается дальнейшее повышение уровня", – отметили в "Казгидромете". 

Утром 19 апреля МЧС РК сообщило, что в Астане талая вода залила один из проспектов. 

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