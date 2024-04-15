Новые данные о последствиях масштабных паводков предоставило МЧС Казахстана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 15 января 2024 года предоставило новые данные о последствиях масштабных паводков, которые накрыли несколько регионов страны, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах проводится с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов.

Продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ, откачка талых вод, укладка мешкотары с инертными материалами, берегоукрепительные работы каналов, арычных систем, оповещение и эвакуация людей в безопасные места. В пострадавшие регионы доставлено 1400 тонн гуманитарной помощи.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5411 частных жилых домов и 1607 дворовых территорий. Откачано более 9,5 млн куб. м талой воды, проведена укладка 2,2 млн шт. мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3503 жилых домов и 2157 дворовых территорий.

"С начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человека, из них 39 222 – дети. Привлеченными воздушными судами спасены 3575 человек, из них 1157 – дети. Вернулись домой 11 950 человек. В пунктах временного размещения находятся 6814 человек, из них 2995 – дети. В безопасное место отогнано 106 551 сельскохозяйственное животное. На телефоны горячей линии поступило 1716 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

На контроле остаются 103 перелива автодорог, 80 размывов автодорог, из них девять мостов и 71 дорожное полотно. На контроле 82 населенных пункта без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

Фото: пресс-служба МЧС РК

По данным МЧС РК, большая вода продолжает топить села в трех областях страны:

в Акмолинской области в результате повышения уровня воды на реках Есиль, Коныр в селе Самарка Атбасарского района, селах Пригородное, Кумсуат Жаркаинского района, селах Новобратск, Никольск Буландынского района произошло подтопление 101 частного жилого дома и 42 дворовых территорий. Заблаговременно эвакуированы 163 человека, которые разместились в эвакопунктах и у родственников. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению, эвакуации продолжаются. Проводится мониторинг за уровнем рек;

в результате повышения уровня воды на реках Есиль, Коныр в селе Самарка Атбасарского района, селах Пригородное, Кумсуат Жаркаинского района, селах Новобратск, Никольск Буландынского района произошло подтопление 101 частного жилого дома и 42 дворовых территорий. Заблаговременно эвакуированы 163 человека, которые разместились в эвакопунктах и у родственников. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению, эвакуации продолжаются. Проводится мониторинг за уровнем рек; в Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды на реке Есиль и угрозы подтопления в мкр. Борки, ул. Карьерная, вблизи мкр. Хромзавода Петропавловска, селах Соколовка, Большая малышка Кызылжарского района произошло подтопление 85 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуированы 1003 человека, которые разместились в эвакопунктах и у родственников;

из-за поднятия уровня воды на реке Есиль и угрозы подтопления в мкр. Борки, ул. Карьерная, вблизи мкр. Хромзавода Петропавловска, селах Соколовка, Большая малышка Кызылжарского района произошло подтопление 85 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуированы 1003 человека, которые разместились в эвакопунктах и у родственников; в Актюбинской области в связи с повышением уровня воды в реке Тургай в селе Нура Иргизского района произошло подтопление 10 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуированы 655 человек в селе Иргиз. Также вертолетами в селах Жайсанбай, Куйлыс было доставлено 2100 кг продовольствия и 1600 л ГСМ.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 33 334 человека и 4066 единиц техники, 835 водооткачивающих средств и 275 плавательных средств, 11 воздушных судов МЧС, МО, МВД, СГО, местных исполнительных органов, организаций.

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