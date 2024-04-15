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Перелив через дамбу предотвратили под Астаной

Перелив через дамбу предотвратили под Астаной, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 15:48 Фото: Instagram/aqmola_tjd
14 апреля 2024 года на дамбе системы лиманного орошения "Алва", расположенной в Целиноградском районе Акмолинской области между населенными пунктами Каражар и Акмол, произошел перелив из-за сильных волн, сообщает Zakon.kz.

В связи с переливом были экстренно подняты личный состав ДЧС и МИО региона. В помощь также пришли жители села Каражар и Караоткель.

"Всеми силами перелив был устранен. На данный момент угрозы населенным пунктам нет".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

По словам замначальника областного ДЧС Ерлана Молдаханова, 15 апреля на дамбе системы лиманного орошения "Алва" проводятся мероприятия по укреплению мешкотарой внутреннего тела дамбы силами отряда Службы государственной охраны в количестве 60 человек.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, что министерство и акиматы каждого региона разработали комплексный план, который предусматривает строительство 57 новых водохранилищ.

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