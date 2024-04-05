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Еще одну дамбу прорвало в Актюбинской области

Еще одну дамбу прорвало в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 11:22 Фото: unsplash
В Актюбинской области из-за паводков прорвало еще одну дамбу, на этот раз в Хромтауском районе. Об этом корреспонденту Zakon.kz 5 апреля 2024 года рассказали в акимате Алгинского района.

Из-за прорыва дамбы жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

"В связи с притоком талых вод произошел прорыв Магаджанской плотины, находящейся в Табантальском сельском округе Хромтауского района (ширина 30-35 м, глубина 15 м). Произведена эвакуация жителей с. Кызылту (25 человек, из них четыре – дети) и зимовки Табантал (11 человек) в среднюю школу с. Бескоспа".Акимат Алгинского района
Магаджанское водохранилище ввели в эксплуатацию в 1985 году. Оно находится в 22 км от с. Табантал Хромтауского района. Проектный объем водохранилища – 15,8 млн куб. м. Владельцем является ТОО "Тұлпар".

30 марта 2024 года в Айтекебийском районе Актюбинской области из-за паводков произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское". 4 апреля по данному факту областной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело.

Все новости о ситуации с паводками в Казахстане весной 2024 года можно прочитать по ссылке.

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