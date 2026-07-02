В Казахстане обновляют систему орошения, которая работает уже более 65 лет
Фото: gov.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана заявило о старте работ по реконструкции головного сооружения лиманной системы орошения "Алва" в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве сегодня, 2 июля 2026 года, мероприятия включают восстановление железобетонных конструкций, мостового переезда и регулирующих конструкций.
Заливная площадь лиманной системы орошения "Алва" превышает 12,8 тыс. га.
Реконструкция направлена на более эффективный залив площадей лиманного орошения, повышение эффективности комплекса Нуринской речной системы, а также на развитие сельского хозяйства в Акмолинской области.
Глава Комитета водного хозяйства Арсен Жаканбаев уточнил, что лиманная система орошения "Алва" была построена в 1959 году для регулирования весеннего стока реки Нура.
"В 2018 году на объекте были завершены работы по ремонту всех водопропускных сооружений, кроме головного. Были проведены бетонно-восстановительные работы, земляные работы, а также укрепление земляных дамб бутовым камнем и грунтом. Кроме того, были проведены работы по возведению трех автоматических водосбросов. Реализуемый в настоящее время проект позволит значительно повысить эффективность системы".Арсен Жаканбаев
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