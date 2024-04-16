Рабочие поездки Токаева, эвакуация в приграничном Казахстану городе и ливень в Алматы – главное за день

Глава государства прибыл в Северо-Казахстанскую область. Жителей приграничного нам города эвакуируют из-за разлива Ишима. На Алматы обрушился ливень. Главные события 16 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Токаев в СКО и Костанайской области

16 апреля президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. Рабочая поездка главы государства началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска.

Режим ЧС объявлен в шести районах. Подтоплено более 20 тыс. жилых домов, эвакуированы 10 345 человек.

После облета подтопленных территорий президент встретился с эвакуированными жителями.

Сообщается, что на сегодняшний день единовременная выплата осуществляется всем пострадавшим от паводков. После оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества. Для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам.

Как отметил глава государства, "ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия".

После посещения Северо-Казахстанской области борт президента вылетел в Костанайскую область, где он также ознакомился с текущей ситуацией.

Аким области Кумар Аксакалов сообщил, что в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области.

По его словам, из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом.

Кроме того, размыты четыре моста, семь участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередачи.

Рост уровня воды на Урале

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области предоставил информацию по ситуации на реке Урал.

Согласно данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области, за прошедшие сутки из-за поступления воды с территории ЗКО:

на гидропосту река Урал – поселок Индербор уровень повысился до отметки 538 см, произошел подъем на 10 см, общий подъем с начала паводка составляет 315 см;

на гидропосту река Урал – поселок Махамбет уровень находится на отметке 664 см, подъем составил 10 см, общий подъем с начала паводка достиг 347 см;

на гидропосту река Урал – город Атырау уровень остановился на отметке 387 см, подъем составил 14 см, общий подъем с начала паводка – 196 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

Вместе с тем жителей Уральска попросили не поддаваться панике.

В пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области подчеркнули, что в настоящее время распространяется очень много информации, не соответствующей действительности.

Эвакуация в приграничном Казахстану городе

Жителей Ишима в Тюменской области призвали немедленно покинуть свои дома их-за поднятия воды в реке до критической отметки.

Соответствующее SMS разослало правительство Тюменской области.

Уточняется, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов.

Ливень в Алматы

С ночи 16 апреля в Алматы идет дождь. По прогнозам синоптиков, он закончится утром 17 апреля.

Из-за непогоды в городе оказались затопленными дворы частных домов и улицы. Причиной специалисты назвали засорение арычных сетей.

Позднее ДЧС Алматы оценил угрозу подтоплений из-за поднятия воды в реках. Так, в четырех протекающих через мегаполис реках – Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы – в связи с выпадением осадков наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также зафиксировано увеличение мутности воды до 2 баллов в связи со склоновым стоком.

Вместе с тем, как заверили в ДЧС и "Казселезащите", обстановка на реках стабильная.

Повышение стипендий

Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства, которым вносятся поправки в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий. Проект предусматривает, что стипендии повысят в следующем учебном году, с 2025-го.

Так, для лиц с инвалидностью по зрению и слуху они вырастут на 75%, для сирот и детей, находящихся под опекой, – на 30%.

Подробнее о поправках можно прочитать здесь.

Защита женщин и детей: какие поправки внесены

Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

В частности, в Кодекс о браке (супружестве) и семье добавлены новые подпункты. Так, запущен контакт-центр "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Появилась новая статья, определяющая статус и функции центров поддержки семьи.

В Уголовном кодексе статья 3 дополнена пунктом, который определяет, какие преступления являются связанными с насилием в отношении несовершеннолетних.

Слова "развращение малолетних" заменены на "развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста".

Статья 98-3 устанавливает особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение.

Определены наказания за умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16 лет, пропаганду самоубийства и причинение страданий.

В Трудовой кодекс внесена поправка о том, что работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, дать отпуск без сохранения заработной платы, но не более 30 календарных дней.

В Социальном кодексе устанавливается понятие "трудная жизненная ситуация".

Подробнее о нововведениях – здесь.

Штрафы за буллинг

Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Вводится ответственность за травлю несовершеннолетнего – штраф в размере 10 МРП. За повтор в течение года – уже штраф в 30 МРП. Если буллингом занимается подросток от 12 до 16 лет – предупреждение или штраф родителям 10 МРП.

Вдобавок за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего до 16 лет, следующего без сопровождения родителей или его законного представителя, предусмотрен штраф в размере 5 МРП.

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