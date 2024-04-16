Мужчина расстрелял знакомого и переехал его на машине

В Акмолинской области огласили приговор мужчине, жестоко убившему знакомого, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в межрайонном суде по уголовным делам с участием присяжных заседателей. В ноябре 2023 года в городе Макинске Буландынского района подсудимый совершил убийство с особой жестокостью, наезд, угон и повреждение чужого имущества.

Судом установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения вызвал своего знакомого на пустырь села. Первым выстрелом из ружья ранил его в плечо. Потерпевший стал убегать, но нападавший догнал его и выстрелил второй раз в живот, а затем ударил прикладом ружья по голове.

"После Б. сел в машину и переехал лежащего на земле К. От полученных ранений К. скончался. С целью скрыться с места преступления Б. угнал автомашину и разбил ее, совершив несколько намеренных столкновений с другой машиной", – сообщили 16 апреля в СМУС Акмолинской области.

Вердиктом присяжных подсудимого признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью, в угоне автомобиля с причинением крупного ущерба потерпевшему и в умышленном повреждении чужого имущества.

Приговором суда мужчине назначили 25 лет лишения свободы. Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших моральный вред в сумме 10 млн тенге и причиненный материальный ущерб на сумму более 1,5 млн тенге. Кроме этого, осужденному назначили принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В феврале 2024 года в Алматы суд присяжных вынес вердикт подросткам, жестоко убившим таксиста.