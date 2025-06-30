Дело о расчленении казахстанца: мужчина и женщина получили по 20 лет

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Улытау огласили приговор по резонансному делу о жестоком убийстве, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались мужчина и женщина.

По информации пресс-службы суда области от 30 июня 2025 года, подсудимые 29 января 2025 года в квартире по улице Байконурова в Жезказгане употребляли алкоголь с потерпевшим. Около в 23:00 часов подсудимый ножом нанес потерпевшему, который находился в состоянии опьянения тяжелой степени, несколько ударов по голове, по передней поверхности грудной клетки справа. А подсудимая нанесла ему один удар ножом в область шеи. От полученных ран мужчина умер на месте.

"Далее, с целью сокрытия следов преступления, подсудимые, расчленив тело и укутав расчлененное тело потерпевшего в плед, выкинули в мусорный контейнер", – сообщили в суде.

Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать.

Дело рассматривали с участием присяжных заседателей, которые признали виновными обоих.

"Обвинительным вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимые С. и Д. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения по ст. 99 ч. 2 п. 3,7 УК, назначено каждому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сказано в информации.

Иск потерпевшей о возмещении морального и материального вреда удовлетворен частично: с подсудимых в пользу потерпевшей взыскана с каждого сумма морального вреда в размере 5 000 000 тенге и в счет возмещения материального вреда 535 995 тенге.

Это преступление повергло в шок не только горожан, но и других казахстанцев. Убитому было 40 лет. Его тело нашли местные жители. По их словам, у убитого были отрезаны нижние конечности. У него остались супруга и дети.