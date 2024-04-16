Пожилой пастух оказался отрезан от суши в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
На одной из фазенд близ реки Ишим в Жаркаинском районе мужчина 60-ти лет остался отрезан от суши, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, в зону подтопления направились спасатели Акмолинского оперативно-спасательного отряда и сотрудники ОЧС района.
"Добравшись на лодке до пожилого пастуха, спасатели освободили его из водного плена. Спасенный в медицинской помощи не нуждался", – говорится в сообщении.
Ранее подростка эвакуировали в больницу из отрезанного водой поселка в Акмолинской области.
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