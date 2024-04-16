Пожилой пастух оказался отрезан от суши в Акмолинской области

Фото: скриншот видео

На одной из фазенд близ реки Ишим в Жаркаинском районе мужчина 60-ти лет остался отрезан от суши, сообщает Zakon.kz.

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