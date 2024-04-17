Погрузчик загорелся на центральной улице в Астане
Фото: Instagram/astanovka98
В Астане 17 апреля на улице Кабанбай батыра загорелся погрузчик, сообщает Zakon.kz
Из-за пожара остановилось движение на дороге, а один из очевидцев пытался потушить пожар.
Как сообщили Zakon.kz в ДЧС Астаны, на место в 17:30 выехали пожарные. В ходе происшествия никто не пострадал.
"Пожар локализован в 17:37 и полностью ликвидирован в 17:49. В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и две единицы техники ДЧС г. Астаны", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 13 апреля 2024 года в поселке Зубовске Алтайского района на территории нефтебазы в боксе загорелось два бензовоза.
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