Погрузчик загорелся на центральной улице в Астане

В Астане 17 апреля на улице Кабанбай батыра загорелся погрузчик, сообщает Zakon.kz

Из-за пожара остановилось движение на дороге, а один из очевидцев пытался потушить пожар.

Как сообщили Zakon.kz в ДЧС Астаны, на место в 17:30 выехали пожарные. В ходе происшествия никто не пострадал.

"Пожар локализован в 17:37 и полностью ликвидирован в 17:49. В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и две единицы техники ДЧС г. Астаны", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 13 апреля 2024 года в поселке Зубовске Алтайского района на территории нефтебазы в боксе загорелось два бензовоза.