В МЧС рассказали о круглосуточной эвакуации жителей СКО
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасателями Улытауской и Северо-Казахстанской областей проводится заблаговременная эвакуация жителей сел Пресновка и Соколовка. Из зон ЧС вывозят также домашних животных, сообщает Zakon.kz.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Кроме того, жителям СКО помогают и спасатели Караганды.
"В с. Подгорное проводились работы по спасению и эвакуации жителей и домашних животных. Одновременно производились работы по заготовке и укладке мешкотары, укреплению дамбы".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что микрорайон Подгору в Петропавловске будут активно осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой.
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