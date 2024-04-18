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Законодательство РК

В МЧС рассказали о круглосуточной эвакуации жителей СКО

эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 22:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасателями Улытауской и Северо-Казахстанской областей проводится заблаговременная эвакуация жителей сел Пресновка и Соколовка. Из зон ЧС вывозят также домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Кроме того, жителям СКО помогают и спасатели Караганды.

"В с. Подгорное проводились работы по спасению и эвакуации жителей и домашних животных. Одновременно производились работы по заготовке и укладке мешкотары, укреплению дамбы".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что микрорайон Подгору в Петропавловске будут активно осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой.

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Елена Беляева
МЧС РК Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
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