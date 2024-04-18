В МЧС рассказали о круглосуточной эвакуации жителей СКО

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасателями Улытауской и Северо-Казахстанской областей проводится заблаговременная эвакуация жителей сел Пресновка и Соколовка. Из зон ЧС вывозят также домашних животных, сообщает Zakon.kz.

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