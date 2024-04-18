Сколько казахстанцев спасли из зон ЧС с начала паводков

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК 18 апреля 2024 года заявили, что в настоящее время паводок на территории республики проходит в стабильно-напряженном режиме, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков.

"Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 18 651 человек. Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 694 человека, из них 43 931 – дети, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 4164 человека, из них 1630 – дети. В безопасное место отогнано 113 852 ед. сельскохозяйственных животных. В эвакопунктах остаются 6887 человек, из них 3166 – дети", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, отведена вода из 4216 жилых домов и 2698 дворовых территорий, откачано свыше 10,1 млн куб. м талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотары и 1,4 млн тонн инертного материала.

Остаются подтопленными 5718 частных жилых домов и 1130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Психологами Центра медицины катастроф МЧС выполняется круглосуточное дежурство для оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 1932 звонка.

В пострадавшие регионы доставлено 4211 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.

На контроле остаются 61 перелив автодорог, 66 размывов автодорог, из них 10 мостов и 56 дорожных полотен. На контроле 60 населенных пунктов без транспортного сообщения, где созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Северо-Казахстанской области из-за интенсивного снеготаяния в селах Тимирязево Тимирязевского района, Соколовка, Барневка, Долматова Кызылжарского района, в мкр. Подгора, Кожевенный, пос. Заречный Петропавловска произошло подтопление 386 частных жилых домов.

Жители заблаговременно эвакуированы. Задействованными силами и средствами проводится откачка воды. В селах Вагулино, Кустовое, Красноярка Кызылжарского района из опасной зоны отогнаны на безопасное место180 сельскохозяйственных животных. В связи с переливом воды через автодороги республиканского значения "Петропавловск – Жезказган" проведена перевозка людей в количестве 2000 человек. Оказана помощь медицинской службе по перевозке трех больных. Произведена доставка 62 тонн гуманитарной помощи. Продолжается мониторинг за уровнем реки Есиль.

В Иргизском районе Актюбинской области из с. Куйылыс и Нура в с. Иргиз воздушными судами заблаговременно эвакуирован в пункты временного размещения 201 человек, а также в с. Белшер доставлена тонна гуманитарной помощи и 0,2 тонны ГСМ.

В с. Куйылыс продолжаются берегоукрепительные работы на реке Торгай.

В Западно-Казахстанской области с дачных массивов Уральска заблаговременно эвакуированы 22 человека, которые размещены у родственников. Из населенных пунктов Каратобе и Жалпактал Каратобинского и Казталовского районов посредством плавсредств через реки Калдыгайты и Караозен переправлено 236 человек.

Работы по возведению, укреплению защитных дамб и мониторингу уровня воды на реке Урал продолжаются.

В Акмолинской области из-за повышения уровня воды на реки Есиль в с. Львовское Жаркаинского района произошло подтопление четырех частных жилых домов.

Эвакуировано 10 человек, которые размещены у родственников.

В Костанайской области из с. Байтурсынова Джангельдинского района в с. Торгай вертолетом доставлено две тонны гуманитарной помощи и переправлены шесть жителей.

"Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах в круглосуточном режиме задействованы 44 156 человек и 4611 единиц техники, 860 водооткачивающих средств, 332 плавательных средства, 18 воздушных судов служб гражданской защиты, а также активное участие принимают волонтеры". Пресс-служба МЧС РК

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