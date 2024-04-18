Волонтеры "украли" продукты, предназначенные для пострадавших от паводков казахстанцев

В Петропавловске полицейские привлекли к ответственности горожанку за распространение фейка о действиях волонтеров. Об этом 18 апреля 2024 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

47-летняя жительница Петропавловска сняла на видео, как волонтеры на заднем дворе одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетелем воровства волонтерами гуманитарной помощи. Однако о своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp, где она состоит. Из группы запись попала в TikTok.

"Таким образом, была распространена ложная информация, которая была выявлена сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО. В последние дни, в связи с паводками, стражи порядка усиленно мониторят интернет-пространство. В частности, для того, чтобы пресекать распространение недостоверной информации", – говорится в сообщении.

Проверив сообщение, полицейские установили, что якобы "похищенная" провизия на самом деле отправилась в село Большая Малышка Кызылжарского района СКО, пострадавшее от разлива реки Есиль.

"Скорая на суждения жительница Петропавловска привлечена к административной ответственности". Пресс-служба ДП СКО

17 апреля 2024 года стало известно, что в Казахстане на фоне паводков оживились мошенники. Полицейские вновь обратились к гражданам с просьбой доверять только официальной информации и быть бдительными.