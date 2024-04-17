Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мошенники оживились на фоне паводков в Казахстане

Мошенники оживились на фоне паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 15:21 Фото: polisia.kz
Цинизм мошенников не знает границ. Полицейские Казахстана вновь обращаются с просьбой доверять только официальной информации и быть бдительными, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка Северо-Казахстанской области провели мониторинг чатов в WhatsApp, созданных в период паводков. И пришли к неутешительному выводу: каждая третья просьба о помощи пострадавшим от природной стихии – дело рук мошенников.

Глава Управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди подчеркивает, что специалисты находятся на постоянной связи с администраторами групп.

"Многие видели объявления о людях, пострадавших от паводка, с номером банковской карты и просьбой помочь. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью проверяют подобные объявления: реальны ли указанные в них люди, действительно ли им принадлежат счета, на которые предложено переводить деньги? За три дня в шести массовых чатах было выявлено около 50 фейковых объявлений – приблизительно каждая третья просьба о помощи на самом деле размещена мошенниками. Объявления удалены, номера их авторов заблокированы в чатах".Иван Терзиди

В заключении полицейские просят людей проверять достоверность любой информации, касающейся финансовых вопросов.

Ранее казахстанцы начали получать необычные сообщения с различных номеров, зарегистрированных в России. Авторы в рассылках представлялись полномочным представителем президента Казахстана в России.

11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области, а 16 апреля – до министра культуры и информации Аиды Балаевой.

Читайте также

Депутаты просят строго наказывать за фейки в период паводков
Депутаты просят строго наказывать за фейки в период паводков
депутат просит проверить все дамбы и плотины
"Может привести к катастрофическим последствиям": депутат просит проверить все дамбы и плотины
МВД, Казахстан, Игорь Лепеха
В Казахстане хотят увеличить число женщин-полицейских
Анастасия Московчук
Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: