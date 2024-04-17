Мошенники оживились на фоне паводков в Казахстане

Цинизм мошенников не знает границ. Полицейские Казахстана вновь обращаются с просьбой доверять только официальной информации и быть бдительными, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка Северо-Казахстанской области провели мониторинг чатов в WhatsApp, созданных в период паводков. И пришли к неутешительному выводу: каждая третья просьба о помощи пострадавшим от природной стихии – дело рук мошенников.

Глава Управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди подчеркивает, что специалисты находятся на постоянной связи с администраторами групп.

"Многие видели объявления о людях, пострадавших от паводка, с номером банковской карты и просьбой помочь. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью проверяют подобные объявления: реальны ли указанные в них люди, действительно ли им принадлежат счета, на которые предложено переводить деньги? За три дня в шести массовых чатах было выявлено около 50 фейковых объявлений – приблизительно каждая третья просьба о помощи на самом деле размещена мошенниками. Объявления удалены, номера их авторов заблокированы в чатах". Иван Терзиди

В заключении полицейские просят людей проверять достоверность любой информации, касающейся финансовых вопросов.

Ранее казахстанцы начали получать необычные сообщения с различных номеров, зарегистрированных в России. Авторы в рассылках представлялись полномочным представителем президента Казахстана в России.

11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области, а 16 апреля – до министра культуры и информации Аиды Балаевой.