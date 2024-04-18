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Патрульные полицейские помогли женщине, которой стало плохо за рулем в Уральске

патрульные помогли женище-водителю, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:40 Фото: polisia.kz
18 апреля примерно в 10:18 при патрулировании по улице Окружное шоссе в поселке Деркул экипаж батальона патрульной полиции УП города Уральска помог женщине, которой стало плохо за рулем, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП ЗКО, Нариман Расул и Бакдаулет Каримов заметили, как женщина, открыв дверь машины, зовет на помощь. 

"Сотрудники полиции немедленно поспешили к ней. Женщина пожаловалась на боль в сердце и попросила отвезти ее в больницу. В результате слаженной работы напарники быстро отвезли женщину в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данное время жительница Уральска находится под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что участковый помог двум мужчинам, заблудившимся в степи в Актюбинской области. У одного из сельчан случился приступ астмы.

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