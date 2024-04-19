Житель Туркестанской области поехал на борьбу с паводками в Атырау и погиб

Житель Туркестанской области умер по дороге в Атыраускую область, куда направился на помощь страдающим от паводков, сообщает Zakon.kz.

Историей поделилась в своем Instagram журналист Гульмира Әбіқай.

Она сообщила, что житель села Ынталы Кайырбек Коспанов не мог просто спокойно наблюдать за сильными паводками в Атырауской области. Он решил помочь, взял с собой грузовую машину, водителем которой работает. Грузовик поместили на ж/д состав. По дороге колеса машины соскользнули, она опрокинулась и раздавила мужчину насмерть.

У него осталась жена и семеро детей, восьмого ребенка они недавно похоронили.

В городе Кульсары Атырауской области во время паводков погибли мужчина и его сын, они поехали осмотреть затопленный дом и пропали. Позже их тела нашли.