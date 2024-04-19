Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Житель Туркестанской области поехал на борьбу с паводками в Атырау и погиб

Мужчина из Туркестанской области поехал помогать в Атырау и погиб, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 15:53 Фото: Instagram/gulmir_ktk
Житель Туркестанской области умер по дороге в Атыраускую область, куда направился на помощь страдающим от паводков, сообщает Zakon.kz.

Историей поделилась в своем Instagram журналист Гульмира Әбіқай.

Она сообщила, что житель села Ынталы Кайырбек Коспанов не мог просто спокойно наблюдать за сильными паводками в Атырауской области. Он решил помочь, взял с собой грузовую машину, водителем которой работает. Грузовик поместили на ж/д состав. По дороге колеса машины соскользнули, она опрокинулась и раздавила мужчину насмерть.

У него осталась жена и семеро детей, восьмого ребенка они недавно похоронили.

В городе Кульсары Атырауской области во время паводков погибли мужчина и его сын, они поехали осмотреть затопленный дом и пропали. Позже их тела нашли.

Читайте также

Муж-тиран выстрелил в полицейского под Алматы: появились подробности
Муж-тиран выстрелил в полицейского под Алматы: появились подробности
Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке в Усть-Каменогорске
Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке в Усть-Каменогорске
Мешки для дамбы воровали в Атырау
Мешки для дамб воровали в Атырау
Ирина Капитанова
Атырау Туркестанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: