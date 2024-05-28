Большая вода прибывает в Атырау, но это еще не пик паводка
Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Пик паводка в Атырау еще не наступил. Об этом заявили в ДЧС Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал 28 мая заместитель руководителя ДЧС Руслан Шариев, в настоящее время наблюдается пик паводка в Махамбетском районе.
В городе Атырау уровень воды в реке Жайык достиг отметки 6 метров.
"Большая вода продолжает прибывать в город Атырау. Мы видим, что паводок к нам идет из Махамбетского района по одному руслу и продолжает накапливаться в реке Жайык. Вода расходится по двум обводным каналам – Соколок и Черная речка, больше ей уходить некуда. Пока точных дат наступления пика паводка в Атырау нет", – рассказал Руслан Шариев.
26 мая МЧС РК сделало заявление по поводу напряженной паводковой ситуации в Атырауской области.
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