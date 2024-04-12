Оригинальная кража скутера в Шымкенте попала на камеру
Курьезный случай произошел в ночное время на территории Аль-Фарабийского района города.
Судя по видео, трое в шлемах, не сумев выкатить байк с места парковки, взяли его с разных сторон и унесли на руках.
Оставивший свой транспорт возле заведения общепита горожанин, обнаружив пропажу, сразу же обратился в полицию.
По данным городской полиции, подозреваемых удалось задержать в течение пары суток. Ими оказались трое местных жителей 18 и 20 лет.
Выяснилось, что чужой транспорт они приметили давно. Украденный мотороллер успели разобрать на запчасти. В настоящее время по факту проводится расследование.
В Казахстане меняются правила, касающиеся эксплуатации мопедов и электросамокатов. В Мажилисе сейчас рассматривают соответствующий законопроект. Требуется ли обязательная государственная регистрация мопедов? А электросамокатов? И если да, каких именно? В изменениях разбирался Zakon.kz.