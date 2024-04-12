Оригинальная кража скутера в Шымкенте попала на камеру

Незадачливые воры, закрывшие лица шлемами, унесли скутер на руках в Шымкенте. Необычную кражу зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Курьезный случай произошел в ночное время на территории Аль-Фарабийского района города.

Судя по видео, трое в шлемах, не сумев выкатить байк с места парковки, взяли его с разных сторон и унесли на руках.

Оставивший свой транспорт возле заведения общепита горожанин, обнаружив пропажу, сразу же обратился в полицию.

По данным городской полиции, подозреваемых удалось задержать в течение пары суток. Ими оказались трое местных жителей 18 и 20 лет.

Выяснилось, что чужой транспорт они приметили давно. Украденный мотороллер успели разобрать на запчасти. В настоящее время по факту проводится расследование.

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