Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Оригинальная кража скутера в Шымкенте попала на камеру

Оригинальная кража скутера в Шымкенте попала на камеру, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 16:00 Фото: pxhere
Незадачливые воры, закрывшие лица шлемами, унесли скутер на руках в Шымкенте. Необычную кражу зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Курьезный случай произошел в ночное время на территории Аль-Фарабийского района города.

Судя по видео, трое в шлемах, не сумев выкатить байк с места парковки, взяли его с разных сторон и унесли на руках.

Оставивший свой транспорт возле заведения общепита горожанин, обнаружив пропажу, сразу же обратился в полицию.

По данным городской полиции, подозреваемых удалось задержать в течение пары суток. Ими оказались трое местных жителей 18 и 20 лет.

Выяснилось, что чужой транспорт они приметили давно. Украденный мотороллер успели разобрать на запчасти. В настоящее время по факту проводится расследование.

В Казахстане меняются правила, касающиеся эксплуатации мопедов и электросамокатов. В Мажилисе сейчас рассматривают соответствующий законопроект. Требуется ли обязательная государственная регистрация мопедов? А электросамокатов? И если да, каких именно? В изменениях разбирался Zakon.kz.

Читайте также

Казселезащита, плотина, Алматы, угроза
В "Казселезащите" объяснили угрозу жизни алматинцев из-за недостроенной плотины
Астанинское водохранилище, ситуация, наполненность
О ситуации на Астанинском водохранилище рассказали в Министерстве водных ресурсов
Паводки, вода, угроза
Вторая волна паводков ожидается в ВКО
Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: